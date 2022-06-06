Прямая линия с губернатором Антоном Алихановым состоится 9 июня

. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 9 июня, губернатор Антон Алиханов проведет прямую линию, во время которой ответит на вопросы жителей области. Трансляция будет осуществляться с 15.00 на официальном портале и в социальных сетях правительства Калининградской области, на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на сайте ГТРК «Калининград».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также в социальных сетях правительства.

Во время прямого эфира 9 июня обратиться с вопросом к Антону Алиханову можно по телефону горячей линии: 8-800-351-1-351.

Отметим, что предыдущая прямая линия состоялась полгода назад - 8 декабря 2021-го.