В Калининграде 68-летняя пенсионерка месяц отбивалась от телефонных мошенников

В Калининграде телефонные мошенники в течение месяца названивали 68-летней пенсионерке, пытаясь завладеть ее деньгами. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка, полицейскими, следователями, однако женщина успешно противостояла им, каждый раз вешая трубку со словами «Не верю».

Поняв наконец, что к жертве нужен особый подход, злоумышленники изменили тактику. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, взяв паузу, они через некоторое время вновь позвонили и представились уже работниками компании сотовой связи. Якобы действие сим-карты скоро закончится и надо ее продлить. Женщина испугалась, что может остаться без связи, и выполнила требования звонивших.

Она продиктовала свои персональные данные для «сверки», а также СМС-код. Полученную информацию мошенники использовали для привязки своего номера телефона к мобильному банку жертвы и тут же перевели все ее сбережения со счета. Ущерб составил 115 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража денег с банковского счета», ведется расследование.