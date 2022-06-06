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Общество6 июня 2022 13:34

В больнице на улице Летней возобновил работу кабинет неотложной офтальмологической помощи

Виктор Сергеев
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Фото: архив "КП"

С понедельника, 6 июня, экстренных пациентов дежурные офтальмологи вновь принимают в приемном покое Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) на улице Летней в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Взрослым пациентам в кабинет неотложной офтальмологической помощи можно обращаться круглосуточно в любое время.

Детей будут принимать в нерабочие дни, а также в вечерние и ночные часы. По будням в рабочее время юные пациенты с неотложными и экстренными профильными состояниями по-прежнему могут обращаться в приемный покой детской областной больницы.