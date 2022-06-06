В Балтийске стихийные выезды на побережье перекроют тетраподами

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

На территории Балтийского района установят около 30 тетраподов на стихийных въездах на побережье. Об этом сообщается на странице местной администрации ВКонтакте.

Работы по перекрытию проездов начнутся во вторник, 7 июня.

Сообщается, что рядом с вертолетной площадкой установят 17 оградительных сооружений. Еще 4 тетрапода появятся у дороги, ведущей на пляж на Гвардейском бульваре, въезд для автомобилей будет закрыт и в районе улицы Батарейной.

Кроме этого, 7 тетраподов установят на стихийной стоянке у выезда к морю в районе улицы 2-й Госпитальной.