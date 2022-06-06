В Калининграде ожидаются перебои с пополнением баланса карт «Волна Балтики»

. Фото: Александр Подгорчук

О предстоящих перебоях информирует пресс-служба мэрии. В связи с производством технических работ в сети магистрального провайдера 7 и 8 июня возможны проблемы в работе личного кабинета транспортных карт «Волна Балтики». Речь идет конкретно о пополнении баланса и записи льготного проездного билета.

- Все виды оплаты будут приниматься в общественном транспорте в штатном режиме! - подчеркивают в мэрии. - Рекомендуем заблаговременно пополнить транспортные карты «Волна Балтики». Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

На всякий случай напоминаем телефон сервисной службы МКУ «ЦОДИПП» 31-20-30. Также открыта горячая линия по работе общественного транспорта по номеру 33-88-68.