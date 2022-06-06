Дюны в Зеленоградске укрепят кустами роз

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До конца года специалисты проведут укрепление дюн от западной части Зеленоградска до реки Алейки. Средства на проведение работ по решению губернатора Антона Алиханова выделят из резервного фонда областного правительства.

- До конца года укрепим откосы посевами многолетних трав и проведем посадку саженцев лиственных пород, облепихи, ивы, а также розы, песколюбки песчаной и других многолетних растений, - сообщил Антон Алиханов в своем Telegram-канале. - Это увеличит устойчивость берегового вала, предотвратит образование котловин выдувания песка и благоприятно скажется на сохранности морского побережья.

Конкурс по выбору подрядчика местные власти проведут уже в июне.