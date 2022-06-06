Калининградец жестоко расправился с бывшей женой и ее сестрой

Багратионовский районный суд на 10 лет отправил в исправительную колонию строгого режима 59-летнего жителя Калининграда. Мужчина признан виновным в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Жертвами преступника стали его бывшая жена и такая же бывшая свояченица. В конце октября 2021 года между горожанином и его экс-супругой, после развода проживавшей в той же квартире, произошла ссора. Женщина собралась и уехала в гости к старшей сестре в поселок Совхозное. Но продолжала общаться с отставленным мужем уже виртуально, посредством СМС-сообщений. Выражений оба участника переписки особо не выбирали.

Калининградец заливал досаду вином, к вечеру дошел до нужной кондиции, сел в машину и отправился в Совхозное, чтобы вновь перевести общение в реал. Естественно, нормальный разговор опять не сложился и закончился тем, что взбешенный гость выхватил штык-нож и пять раз вонзил его в грудь и живот бывшей.

- От полученных ранений 61-летняя женщина умерла на месте преступления спустя непродолжительное время, - сообщили в региональном управлении СКР.

Зная, что на втором этаже особняка находится хозяйка жилища, убийца отправился туда, нашел несчастную в одной из комнат и принялся резать тем же штык-ножом. К счастью, потерпевшая осталась в живых, хотя ее здоровью был причинен тяжкий вред, и даже смогла сообщить о происходящем в полицию.

Поножовщика задержали, потом арестовали, затем судили. Ну а результат вы уже знаете.