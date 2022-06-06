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Общество6 июня 2022 16:53

Калининградских инвалидов по зрению будут учить домоводству

Ресурсный центр открыли на грант в полмиллиона рублей из областного бюджета
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Сегодня, 6 июня, областная организация Всероссийского общества слепых открыла в Калининграде ресурсный центр «Уют в каждом доме». Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, это стало возможным благодаря средствам областного гранта в размере 500 тысяч рублей, на которые был сделан ремонт помещения, а также приобретены мебель, кухонное оборудование и инвентарь.

- Инвалидов по зрению будут учить выстраивать систему ведения домашнего хозяйства, - отметила министр социальной политики Анжелика Майстер, добавив, что раньше эти навыки можно было получить только в реабилитационных центрах, расположенных в Волоколамске и Железноводске.

Кружки и мастер-классы по приготовлению различных блюд, вязанию, глажке, уходу за одеждой будут проводить три педагога и активисты общества.