Газманов жалеет Хаматову, но считает ее предательницей

Один из самых известных калининградцев (во всяком случае, многие по-прежнему считают его таковым) - популярный исполнитель Олег Газманов высказался по поводу попыток «отмены» русской культуры на Западе. Это произошло в ходе пресс-конференции в преддверии Дня России.

- Тема отмены русской культуры кажется мне дикой и средневековой, - заявил артист.

Кроме того, Газманов прокомментировал массовый отъезд из страны российских звезд. В частности, о Чулпан Хаматовой, которая сейчас обосновалась в Латвии, певец сказал, что, с одной стороны, ему жаль актрису, а с другой, он считает это предательством.