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Звезды6 июня 2022 17:21

Газманов жалеет Хаматову, но считает ее предательницей

Популярный певец также прокомментировал попытки «отмены» русской культуры на Западе
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Один из самых известных калининградцев (во всяком случае, многие по-прежнему считают его таковым) - популярный исполнитель Олег Газманов высказался по поводу попыток «отмены» русской культуры на Западе. Это произошло в ходе пресс-конференции в преддверии Дня России.

- Тема отмены русской культуры кажется мне дикой и средневековой, - заявил артист.

Кроме того, Газманов прокомментировал массовый отъезд из страны российских звезд. В частности, о Чулпан Хаматовой, которая сейчас обосновалась в Латвии, певец сказал, что, с одной стороны, ему жаль актрису, а с другой, он считает это предательством.