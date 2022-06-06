Под Калининградом проходит всеармейский конкурс «Морской десант»

На военном полигоне «Хмелевка» проходит Всеармейский конкурс по профессиональной выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2022». В нем принимают участие около 200 военнослужащих, представляющих команды Балтийского и Северного флотов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, а также учебного центра подготовки морской пехоты ВМФ. Задействовано более 20 единиц техники.

- Впервые в программу конкурса был включен новый этап под названием «Корабельный антитеррор», - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. – Он подразумевает ускоренное преодоление дистанции длиной 60 метров с выполнением элементов армейской тактической стрельбы, метания ножей и малой пехотной лопаты. Маршрут оборудован такими препятствиями, как подъем/спуск по штормтрапу, галереей, имитирующей проход палубы корабля с шестью каютами, участком для метания ножей и малой пехотной лопаты. Итоги прохождения этапа будут озвучены после подсчета баллов, заработанных участниками конкурса по итогам завершения состязания.

Конкурс продлится до 11 июня.