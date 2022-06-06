На Северный обход в Калининграде федеральный центр выделил еще 4 млрд рублей

В понедельник, 6 июня, увидело свет правительственное постановление о начале строительства третьего и четвертого подэтапов второго этапа Северного обхода Калининграда. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из федерального бюджета выделяются 4 млрд рублей, которые должны быть освоены в 2024 году на отрезке дороги от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы и развязке на проспекте Победы. Протяженность третьего подэтапа – 4,4 км, четвертого – 1,575 км. В настоящее время ведутся работы от транспортной развязки на Зеленоградск, включая транспортную развязку на Советском проспекте.

В пресс-службе правительства Калининградской области напомнили, что протяженность первого подэтапа – 4,68 км, с транспортной развязкой по улице Горького, путепроводом через железную дорогу и путепроводом через улицу Горького. Второй подэтап – это транспортная развязка на Советском проспекте, ее протяженность составляет 1,6 км. Оба объекта шестиполосные, ширина каждой полосы – 3,75 м. Срок завершения работ по первому подэтапу – конец текущего года, по второму – 2025 год.