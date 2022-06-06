Калининградец заправил машину под завязку и уехал, не заплатив

Оператор одной из автозаправок в городе Гвардейске с удивлением обнаружила, что подъехавший к АЗС на автомобиле марки «Шевроле» водитель залил в бак 54 литра бензина, но не отправился к кассе, а сел обратно за руль и был таков. Сообразив, что стала жертвой самого настоящего преступления, женщина отправилась сообщать о нем в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гвардейский» установили марку и номер машины, на которой передвигался злоумышленник, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Выяснилось, что транспортное средство сдавалось в аренду. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось разыскать того, кто управлял иномаркой в момент совершения кражи.

Оказалось, 26-летний калининградец нашел деньги на каршеринг, но не наскреб на бензин, чтобы, как он рассчитывал, кататься несколько дней. Надеясь, что на чужой машине отыскать его будет проблематично, решил действовать нагло и быстро, заправившись под завязку на халяву.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 2 лет.