На пожаре в Калининграде пострадал человек

Около часа ночи 7 июня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на проспекте Победы в Калининграде.

Очаг возгорания находился на втором этаже 4-этажного кирпичного дома. Как выяснилось, в однокомнатной квартире воспламенились постельные принадлежности. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, а с верхних этажей здания пришлось спасать отрезанных дымом и огнем шестерых жильцов. Было эвакуировано еще 25 человек, МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 20 человек и 4 единиц техники. Причины возгорания выясняются.