В Калининградском канале боевые пловцы Балтфлота перехватили катер-нарушитель

Настал черед проверить свое мастерство и боевым пловцам Балтфлота. Отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Балтийской военно-морской базы в рамках комплексного учения по видам обеспечения выполнял задачи обороны пункта базирования надводных кораблей. Было задействовано около 30 военнослужащих, патрульные катера типа «Раптор», быстроходных лодки, а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в частности, был предотвращен прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. В ходе учебного боя проводилось практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отрабатывались приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

Бойцы также разыграли сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим судоходства в Калининградском морском канале. Дежурная боевая группа на быстроходных лодках обнаружила цель, выдвинулась на перехват, одновременно произведя выброску водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате катер был захвачен после короткого штурма.