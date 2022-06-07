Польская русофобия может привести к экологической катастрофе на Балтике

Если очистные прорвет, отдыхать у моря будет сложнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудник попавшей под введенные Польшей антироссийские санкции компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек заявил о грозящей из-за этого Балтийскому морю экологической катастрофе.

Как известно, польское МВД в конце апреля фактически запретило деятельность сразу 35 фирм, заподозренных в связях с российским капиталом. В список попала и Sulzer Pumps Wastewater Poland, специализирующаяся на очистке и транспортировке канализационных стоков, которая обслуживала сотни организаций страны. Фирма лишилась возможности предоставлять свои услуги и поставлять запчасти для очистных сооружений нескольких польских городов и предприятий, где соответствующее оборудование работает безостановочно уже более 10 лет. В случае его выхода из строя Балтика подвергнется масштабному загрязнению.