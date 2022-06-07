Житель Гусева присвоил забытый на остановке мобильник

Обычное дело: 34-летний житель Гусева забыл свой мобильный телефон на лавочке автобусной остановки. Нет, за своим имуществом, конечно, надо бы следить получше, ну да с кем не бывает. Главное, человек вспомнил о дорогостоящем гаджете и вернулся за ним. Увы, было поздно - смартфон пропал.

Искали его уже оперативники местного угрозыска, которые выяснили, что вместе с рассеянным горожанином автобуса ожидал еще один местный - 40-летний мужчина. Он засек, что земляк оставил аппарат на скамейке, но даже не подумал окликнуть хозяина. Наоборот, дождался, когда тот уедет, взял телефон, предусмотрительно отключил его и присвоил.

Задержанный с поличным вор признался, что в дальнейшем собирался продать доставшееся на халяву чужое имущество. В отношении гусевца возбуждено уголовное дело.