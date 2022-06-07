В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 июня нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 7 июня, отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Комсомольская 15, 12, 14, ул. Косм. Леонова 7б, ул. Солдатская 2, 8-12, пер. Солдатский 1-й 1, 2, пр-кт Советский 114-118,

До 20 часов электричество отключено на ул. Пугачёва 9, 11, 12-14, 14а, 16,пр-кт Мира 86, 88, 88а, 90.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 13.00 –

ул. Тихоненко 1-1а, 3-17, 17а, 19-21, 21а-д, 23-41, 41а, 43-53, 53а, 4-8, 8а, 12а, 1224, 24а, 26-28, 28а, 30, 30а, 32-36, 36а, 38-52, 58,

ул. Тенистая аллея 44а, 46-46а,

пр-кт Мира 191, 193,

Серж. Мишина 25, 57,

ул. Цирковая 26-30,

с 10.00 до 17.00 –

ул. Машиностроительная 158-162,

с 14.00 до 17.00 –

ул. Горького 150а.

Горячее водоснабжение отключено:

с 09.00 до 17.00 –

ул. Верхнеозёрная 25/7,

ул. Шевченко 1-11,

ул. Пролетарская 1-5, 5а(д/с №87), 7-15, 15а, 17-17а.