За сутки в области сбили двух велосипедистов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два велосипедиста пострадали в ДТП в Калининградской области в понедельник, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Южном обходе водитель ГАЗа выбрал небезопасный боковой интервал и сбил 35-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате наезда мужчина получил травмы.

В Зеленоградском районе водитель «Рено» выехал на обочину и сбил 59-летнего велосипедиста. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.