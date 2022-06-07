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Происшествия7 июня 2022 8:25

За сутки в области сбили двух велосипедистов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два велосипедиста пострадали в ДТП в Калининградской области в понедельник, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Южном обходе водитель ГАЗа выбрал небезопасный боковой интервал и сбил 35-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате наезда мужчина получил травмы.

В Зеленоградском районе водитель «Рено» выехал на обочину и сбил 59-летнего велосипедиста. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.