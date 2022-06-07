Власти Зеленоградска напоминают о запрете купания у корня Куршской косы

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Купание около прикорневого участка Куршской косы категорически запрещено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска.

Власти напоминают, что на участке 1-2-го километра косы находятся остатки 12 металлических шпунтовых бун довоенной постройки.

«Начало указанного участка протяженностью 1150 м находится на расстоянии около 480 м к северо-востоку от восточной оконечности набережной Зеленоградска. Буны представляют собой остатки металлического шпунта и имеют длину около 100 м, расстояние между бунами 90-95 м», - сообщили в администрации муниципалитета.

Шесть бун состоят из остатков металлического шпунта, который может поранить пловца, а у остальных шести бун кроме шпунта отмечено наличие остатков железобетонных свай, расположенных вблизи уреза моря и частично скрытых водой и песком. Все буны практически полностью разрушены, и большая их часть находится под водой. Остатки бун представляют опасность для отдыхающих и могут причинить вред здоровью.