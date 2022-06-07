Алиханов: У нас самые хорошие показатели по сельскому хозяйству

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области за последние пять лет привели в порядок бюджет, у региона самые хорошие показатели по сельскому хозяйству. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с главами регионов в режиме видеоконференции.

По словам Алиханова, область также занимает второе место в стране по строительству жилья.

«Есть, конечно, и проблемные вопросы. Не так давно обсуждали их на встрече с президентом России. Сейчас активно занимаемся их решением. Это вопросы, связанные с газификацией. Несколько лет назад мы договаривались об увеличении поставок в регион. Сейчас, надеюсь, этот вопрос сможем окончательно решить», - сказал калининградский губернатор.

Он также рассказал о работе над созданием индустриальных парков, которые стали основой для развития производств в регионе, дали рабочие места.

«Мы показываем хорошие результаты, готовы к выборам», – подчеркнул глава региона.