Калининградца будут судить за взятку таможеннику в «Храброво»

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В Гурьевске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя области. Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина дал взятку в размере 18 тысяч рублей сотруднику таможенного поста в аэропорту «Храброво» за беспрепятственный провоз товара. Деньги он положил в лежащую на столе книгу.

Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.