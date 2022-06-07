Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2022 10:45

Калининградца будут судить за взятку таможеннику в «Храброво»

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя области. Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина дал взятку в размере 18 тысяч рублей сотруднику таможенного поста в аэропорту «Храброво» за беспрепятственный провоз товара. Деньги он положил в лежащую на столе книгу.

Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.