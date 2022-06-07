В Калининграде, Советске и поселке Куйбышевское временно отключат телевидение и радио

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С 8 по 10 июня с 10 до 17 часов будут проводиться плановые профилактические работы на передающем оборудовании средств телерадиовещания в Калининграде, Советске и поселке Куйбышевское. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровых технологий и связи.

8 июня в Калининграде не будет вестись эфирная трансляция программ радио «Звезда-FM», Ю-ТВ, «Дорожное радио», «Европа+»;

9 июня в Советске временно будет приостановлено вещание 1-го и 2-го мультиплексов, Радио «Вера» и «Массив»;

10 июня в поселке Куйбышевское будет приостановлено вещание 1-го и 2-го мультиплексов и «Радио России».