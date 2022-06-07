Стали известны территории, которые благоустроят в области в 2023 году

Стали известны территории - победители всероссийского голосования за объекты благоустройства в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Калининграде, это парк им. Макса Ашманна, в Советске - сквер «Аллея героев», в Светлом - рыночная площадь, озеро по улице Заводской и сквер на улице Коммунистической. К благоустройству территорий приступят в следующем году.

«С каждым голосованием жители региона проявляют все большую активность. Во-первых, онлайн-формат максимально упрощает участие граждан в жизни своего города. Во-вторых, все видят результаты прошлого года, когда территории уже благоустраивают в соответствии с пожеланиями жителей. Характерной чертой этого голосования стало образование инициативных групп, которые вовлекали остальных граждан в процесс выбора территорий», - отметил министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

Голосование в регионе проходило второй год подряд. На выбор было представлено 49 объектов в Калининграде, Светлом и Советске.