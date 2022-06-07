В Калининграде задержали уголовника, ограбившего 12-летнюю школьницу

В Калининграде сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали грабителя, напавшего на школьницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером на улице Толстикова 12-летняя девочка прогуливалась с мамой. Мимо на велосипеде проезжал мужчина, который выхватил у нее рюкзак и уехал. Внутри находились телефон и планшет общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение. 28-летний злоумышленник задержан. По предварительной версии, похищенное имущество он успел продать.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Грабеж».