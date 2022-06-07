Власти сообщили, как в Калининградской области отметят День России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В воскресенье, 12 июня, массовые мероприятия пройдут во всех городах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители Гурьевска, Светлогорска, Зеленоградска и Черняховска уже успели посмотреть VIII Кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия».

Фестиваль 8 июня состоится в Советске (площадь ЦКД «Парус», начало в 15.00); 9 июня – в Балтийске (культурно-молодежный центр, 10.00); 10 июня – в Нестерове (центральный сквер, 17.00); 11 июня – в Гусеве (парковая территория ФОКа, 15.00).

Артисты и ремесленники Камчатки, Ямала, Республики Алтай, Магаданской, Мурманской, Новосибирской и Челябинской областей представят изделия традиционных ремесел, песни, танцы, фотовыставку о современном быте камчатских аборигенов. Фестиваль познакомит зрителей с уникальной культурой коренных малочисленных народов России: коряков, ительменов, эвенов, камчадалов, чукчей, эскимосов, ненцев, ханты, селькупов, саамов, нагайбаков.

Этот же фестиваль будет представлен 12 июня, в День России, в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда. Праздничная программа откроется в 12.00 поздравлениями официальных лиц и концертом с участием творческих коллективов учреждений культуры и национально-культурных объединений. В парке пройдет областной фестиваль национальных культур «В дружбе народов – единство России», будут организованы мастер-классы, работа национальных подворий, ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.

В 18.00 12 июня в Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта начнется музыкально-драматическая программа «Хроники Петра Первого» к 350-летию со дня рождения Петра I. Билеты продаются в кассе или на сайте собора.

В Балтийске 12 июня состоится концерт Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан» (Республика Северная Осетия – Алания). Выступление артистов пройдет на площади Балтийской Славы, начало в 12 часов, вход свободный.