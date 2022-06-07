В Гусеве осудили троих мужчин, похитивших студента

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В Гусеве троих местных жителей признали виновными в похищении человека, вымогательстве и повреждении его имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В марте 2021 года 18-летний студент техникума сбил собаку. 27-летний хозяин животного после этого проколол все четыре колеса на машине студента.

Спустя некоторое время владелец собаки и двое его друзей силой усадили студента в грузовой фургон и отвезли на берег Анграпы. Там они потребовали от него 100 тысяч рублей в качестве компенсации за собаку.

Гусевский городской суд приговорил владельца животного к 6 годам лишения свободы, два его друга приговорены к 5 годам 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима.