Безработный калининградец воровал вещи пациентов больниц

В Калининграде полицейские задержали мужчину, специализирующегося на кражах из больничных палат. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вор действовал по одной и той же схеме – под видом посетителя заходил в лечебные учреждения, проникал в палаты и похищал вещи, оставленные без присмотра.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Безработный 47-летний калининградец ранее уже имел проблемы с законом за кражи и мошенничества. В настоящее время следователи ОМВД завели на него уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

По данным полиции, фигурант подозревается как минимум в 6 эпизодах. Сейчас правоохранители устанавливают причастность мужчины к совершению иных подобных преступлений.