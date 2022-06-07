Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу чемпионата России по борьбе среди женщин

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Московской области прошел национальный женский чемпионат по спортивной борьбе. В десяти весовых категориях, от 50 до 76 килограммов, за звание лучших боролись 157 представительниц 30 регионов РФ.

В весовой категории до 59 килограммов одним из четырех призеров стала мастер спорта России международного класса из Калининграда Александра Андреева. Представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд выиграла три поединка из четырех возможных.

Обыграв броском на туше в стартовом поединке Дарью Герасимову из Новгородской области, калининградская спортсменка уступила в четвертьфинале будущей вице-чемпионке турнира Жаргалме Цыремпиловой из Бурятии со счетом 0:9.

Благодаря регламенту она сумела реабилитироваться через систему утешительного полуфинала и поединка за одну из двух бронзовых медалей, одержав техническую победу 12:2 над Дарьей Токояковой из Хакасии и выиграв в драматичном поединке за третье место у опытной Хадижат Муртузалиевой из Дагестана. Уступая 1:4, Александра сумела провести решающий прием и уложить оппонентку на лопатки.