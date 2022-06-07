В Зеленоградске очевидец помог задержать похитителя дорожных знаков

В Зеленоградске полицейские по горячим следам задержали похитителя дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О подозрительном мужчине, который ранним утром вез на тачке дорожные знаки, в полицию сообщил очевидец.

Сотрудники полиции выяснили маршрут передвижений незнакомца и установили его личность. Как оказалось, 44-летний местный безработный катил тачку в сторону пункта приема металла, В его тележке находились канализационный люк и дорожные знаки.

Задержанный признался, что хотел сдать на металл имущество, найденное им возле одного из жилых домов. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».