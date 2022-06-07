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Общество7 июня 2022 16:11

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области выявили 18 случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Калининград – 5,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ- 1,

Гурьевский городской округ – 2,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 2,

Советский городской округ – 4,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1.