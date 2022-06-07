Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области выявили 18 случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Калининград – 5,
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ- 1,
Гурьевский городской округ – 2,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 2,
Советский городской округ – 4,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 1.