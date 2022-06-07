Калининградец погасил 900-тысячный долг под угрозой потери земли

. Фото: Александр Подгорчук

Приставы заставили жителя Багратионовского района погасить долги по налогам и аренде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал по налогам и арендным платежам, а также физическому лицу 962 тысячи рублей и долго не предпринимал мер к погашению задолженности.

Приставы установили, что в собственности у должника есть земельный участок, на который можно было бы обратить взыскание в счет погашения долга. Они направили в суд соответствующее требование и уведомили об этом должника.

Чтобы не лишиться земли, мужчина изыскал возможность для погашения долга. Так что участок остался у него в собственности.