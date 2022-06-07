Житель Славска самовольно подключился к сети и украл электричества на 17 тысяч

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В Славске местного жителя поймали на хищении электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь».

Летом прошлого года квартира была обесточена за неуплату. Однако владелец жилища сорвал пломбу и самовольно подключился к электричеству. За несколько месяцев он использовал 3853 кВт*ч.

Теперь нарушителю предстоит возместить ущерб - более 17 тысяч рублей. Также неплательщику грозит административная ответственность. В ближайшее время материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.