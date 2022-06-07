Калининградской области выделили 4,3 млн рублей на создание новых мест в частных детсадах

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Правительство РФ выделило Калининградской области дополнительные средства на создание новых мест в частных детских садах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В течение двух лет регион получит 4,3 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей.

По данным федерального правительства, в целом по стране в 2022 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в бюджете предусмотрено более 1,7 млрд рублей, в 2023 году – более 3,3 млрд рублей.