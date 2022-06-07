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Общество7 июня 2022 16:35

30-летнего калининградца будут судить за избиение до смерти отца

Трагедия произошла 22 февраля в одном из СНТ Калининграда
Виктор Сергеев

В Ленинградский районный суд Калининграда поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в избиении до смерти отца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла 22 февраля в одном из СНТ Калининграда. В ходе распития спиртного 30-летний сын жестоко избил собственного отца, нанеся ему почти 20 ударов в область живота, груди и головы.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

На сына завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Судебное заседание по этому делу будет назначено в ближайшее время.