В Доме пожарных на Литовском валу решили обустроить апартаменты

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Проект реконструкции Дома пожарных на Литовском валу в Калининграде находится на завершающем этапе повторной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

При этом планы инвестора по якорному объекту для комплекса изменились. Вместо гостиницы решено обустроить изолированный комплекс апартаментов. Первый этаж Дома пожарных будет отведен под офисы и торговые площади.

Подтверждена и идея по созданию галереи. Такое решение позволит комфортно перепроектировать перекресток Московского проспекта и Литовского вала, обеспечив безопасное движение пешеходов.