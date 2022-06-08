На ул. Согласия в Калининграде горели два автомобиля

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В ночь на среду, 8 июня, на улице Согласия в Калининграде горели автомобили. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.06. В автомобиле «Тойота Камри» выгорел моторный отсек и салон автомобиля. У рядом стоящего автомобиля «Мицубиси Паджеро» огнем был поврежден задний фонарь.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 11 человек и 2 единицы техники.