Калининград вошел в десятку самых желанных направлений отдыха на День России

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Дню России, 12 июня, опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где бы они хотели его отпраздновать.

Тридцать пять процентов россиян хотели бы поехать на праздник 12 июня в Севастополь. На втором месте - Геленджик. Отпраздновать День России в Краснодарском крае пожелали 17,37% российских туристов. Бронзу получил Санкт-Петербург - 14,97% россиян планировали поехать в Северную столицу 12 июня.

По данным опроса Tvil.ru, россияне также хотели бы отпраздновать День России в Карелии (8,98%), Москве (7,78%), Калининградской области (6,59%), Тверской области и Владивостоке (по 3,59%), а еще в Костромской области (1,2%) и Рязанской области (0,6%).

Десять направлений, куда россияне поедут на День России в этом году:

1. Севастополь, 35,33%.

2. Геленджик, 17,37%.

3. Санкт-Петербург, 14,97%.

4. Карелия, 8,98%.

5. Москва, 7,78%.

6. Калининградская область, 6,59%.

7-8. Тверская область и Владивосток, 3,59%.

9. Костромская область, 1,2%.

10. Рязанская область, 0,6%.