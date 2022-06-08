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Общество8 июня 2022 6:56

В Балтийске возобновились работы по подъему затонувшей морской платформы

Платформа затонула осенью 2017 года
Виктор Сергеев

В Балтийске возобновились работы по подъему частей самоподъемной платформы Jackup Ribble, которая затонула в октябре 2017 года в районе Центрального городского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Объект находится на морском дне на глубине около двух метров в непосредственной близости от уреза воды.

«По графику работы могут продлиться до октября, но специалисты уверяют, что при благоприятных погодных условиях закончат транспортировку до конца июля», - сообщили в администрации Балтийска