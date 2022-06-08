В Балтийске возобновились работы по подъему затонувшей морской платформы

В Балтийске возобновились работы по подъему частей самоподъемной платформы Jackup Ribble, которая затонула в октябре 2017 года в районе Центрального городского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Объект находится на морском дне на глубине около двух метров в непосредственной близости от уреза воды.

«По графику работы могут продлиться до октября, но специалисты уверяют, что при благоприятных погодных условиях закончат транспортировку до конца июля», - сообщили в администрации Балтийска