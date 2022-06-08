В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 июня нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 8 июня, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Свободная 17-25а,

ул. Гостиная 16-18, 20-26,28-28а,

ул. П. Морозова 6-8, 5-23, 10-26 , 35-39,7а, 29, 31, 28-30(гор.станция СМП), 32, 34 -34а, 36-36а, 38 -38а, 40-40а, 42-42а,,46 -46а,48 -48а,

ул. Книжная 1а, 1-7,2а-б,2-6, 10,12-14,

ул. Сосновая 3-5,

ул. Минусинская 18,

пл. Октябрьская 34, 15-39, 41-51, 53,

До 20 часов электричество отключено на:

ул. В. Котика 2,4-10,

ул. Маяковского 13-19,16,18,

ул. Яналова 33-35.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.30 до 17.00 –

Московский пр-кт 258,266,

ул. Толбухина 24,

ул. Дм. Донского 23(Детская областная больница),24,25,27,26-32,34,35,36,37, 38,37а, 39,39а,41,41а,42,43,44, 44а, 44б,48,50, 49,49а,51,

ул. Пушкина 25,

с 09.00 до 18.00 –

ул. Горького 141-151,153-163,165-175,189-191,193,

ул. Зелёная 54-64,68,28-38,42-52,

ул. Сибирякова 12а,б,14-24,46 (д\с№134).