В Славске пропал 11-летний мальчик, его одежду нашли на берегу карьера

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Славске пропал 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

11-летний Александр Сыч днем ушел гулять и не вернулся домой в назначенное время. Одежду ребенка обнаружили на берегу карьера возле очистных сооружений в Славске.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, что позволит более тщательно выяснить следственным путем все без исключения обстоятельства исчезновения мальчика и мобилизовать силы и средства на проведение поисковых мероприятий.