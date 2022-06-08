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Общество8 июня 2022 8:56

В Славске пропал 11-летний мальчик, его одежду нашли на берегу карьера

Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Славске пропал 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

11-летний Александр Сыч днем ушел гулять и не вернулся домой в назначенное время. Одежду ребенка обнаружили на берегу карьера возле очистных сооружений в Славске.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, что позволит более тщательно выяснить следственным путем все без исключения обстоятельства исчезновения мальчика и мобилизовать силы и средства на проведение поисковых мероприятий.