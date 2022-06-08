На пенсионера из Черняховска, душившего 6-летнего мальчика, завели три уголовных дела

Пенсионер из Черняховска, напавший на 6-летнего мальчика, стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как ранее сообщала «Комсомолка», инцидент произошел 1 июня. 64-летний агрессивный пенсионер силой затащил в свой дом мальчика, где начал его душить, угрожать убийством и избивать.

По данному факту полиция завела уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Кроме этого, по требованию прокуратуры на пенсионера завели еще два уголовных дела – за побои и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.