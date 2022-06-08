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Общество8 июня 2022 9:59

Директор стройкомпании получил 5 лет колонии за хищение миллионов при реконструкции тубдиспансера

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде вынесен приговор по уголовному делу о хищении денег при реконструкции противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Руководитель строительной компании, которая занималась ремонтом, выставил счет и получил аванс в размере 21 млн рублей. Часть работ на 3 млн рублей компания выполнила, оставшиеся деньги директор фактически похитил, причинив государству ущерб в особо крупном размере.

Суд приговорил директора к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.