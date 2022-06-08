Пенсионер из Черняховска рассказал, почему избил и душил 6-летнего мальчика

64-летний пенсионер из Черняховска стал фигурантом сразу трех уголовных дел: за угрозу убийством, за побои и незаконное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 1 июня. 64-летний агрессивный пенсионер силой затащил в свой дом мальчика, где начал его душить, угрожать убийством и избивать.

Сейчас черняховец задержан и уже дал признательные показания. По его словам, действия в отношении ребенка он совершил «в воспитательных целях». Якобы мальчик со сверстниками баловался, стучал в дверь его квартиры, после чего убегал, а также рвал цветы у него в палисаднике.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.