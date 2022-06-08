Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 11:18

Остановки на областных дорогах оснастят QR-кодами

Это позволит пассажирам узнать расписание движения автобусов и время ожидания
Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Остановочные пункты областных автобусов планируется оснастить QR-кодами, которые покажут время ожидания и расписание движения областных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пассажиру достаточно будет навести сканер смартфона на QR-код, после чего пользователю будет предложено перейти на сайт с информацией о времени ожидания автобуса, а также с его отображением на карте.

«Мы ввели эту услугу для удобства пассажиров. При помощи QR-кода можно посмотреть, через сколько минут прибудет региональный автобус на каждую конкретную остановку. Пассажир видит, что автобус на линии, движется к остановке и будет на месте через определенное время», - рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Уже размещено порядка пятидесяти QR-кодов на остановках в направлении Гурьевска, Янтарного и Светлогорска.