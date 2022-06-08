Умер депутат Заксобрания Андрей Шумилин

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Умер депутат Законодательного собрания Калининградской области Андрей Шумилин. Об этом сообщил спикер регионального парламента Андрей Кропоткин.

Шумилин скончался на 53-м году жизни. В Заксобрании он возглавлял постоянный комитет по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку

«Ушел из жизни наш друг, заслуженный мастер спорта, президент Олимпийского совета Калининградской области, вице-президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области, депутат Законодательного собрания, партиец - Андрей Шумилин. Андрей Анатольевич был настоящим патриотом, любящим свой край, отдавшим много времени и сил развитию спорта в нашем регионе. Это невосполнимая потеря! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Андрея», - написал Андрей Кропоткин на своей странице во ВКонтакте.

Андрей Шумилин родился 9 марта 1970 года в Калининграде. С 2009 по 2021 год был депутатом городского Совета Калининграда. В сентябре 2021 года избран депутатом Калининградской областной думы седьмого созыва.