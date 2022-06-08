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Общество8 июня 2022 14:32

18-летний житель Светлогорска перевозил в машине 100 гр «соли»

Молодому человеку грозит до 20 лет колонии
Виктор Сергеев

В Светлогорске задержали местного жителя, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Мерседес» горожанина остановили сотрудники ГИБДД на улице Новой. В ходе досмотра в легковушке нашли упаковочные материалы, электронные весы, стакан с чайной ложкой и около 100 граммов синтетического наркотика «соль».

По предварительной версии, юноша приобретал оптовые партии наркотика в теневом сегменте интернета, затем расфасовывал товар на дозы и продавал также через интернет, оставляя для клиентов тайники с «солью» на территории города.

Теперь наркосбытчику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.