18-летний житель Светлогорска перевозил в машине 100 гр «соли»

В Светлогорске задержали местного жителя, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Мерседес» горожанина остановили сотрудники ГИБДД на улице Новой. В ходе досмотра в легковушке нашли упаковочные материалы, электронные весы, стакан с чайной ложкой и около 100 граммов синтетического наркотика «соль».

По предварительной версии, юноша приобретал оптовые партии наркотика в теневом сегменте интернета, затем расфасовывал товар на дозы и продавал также через интернет, оставляя для клиентов тайники с «солью» на территории города.

Теперь наркосбытчику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.