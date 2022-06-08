Антон Алиханов выразил соболезнование в связи со смертью Андрея Шумилина

Антон Алиханов выразил соболезнование родным и близким, коллегам и всем, кто знал депутата Законодательного собрания Калининградской области Андрея Шумилина. Напомним, народный избранник скончался в среду, 8 июня, на 53-м году жизни после тяжелой болезни .

- Это был замечательный человек, который любил свою малую родину и активно участвовал в общественной жизни Калининградской области, - цитирует губернатора пресс-служба правительства. - Нам всем будет не хватать Андрея Анатольевича, и как однопартийца, и как депутата. При его содействии многое сделано для развития спорта. Он оказывал помощь образовательным учреждениям города. Благодаря его усилиям в Калининграде открыты несколько детских спортивных площадок. За годы своей депутатской деятельности он много общался с жителями, старался ответить на запросы своих избирателей.

Шумилин был избран депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва в сентябре 2021 года. Ранее с 2009 по 2021 год он был депутатом городского совета Калининграда.