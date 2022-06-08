Слабовидящий пианист из Зеленоградска победил на международном фестивале

Лев Даниленко. Фото: Правительство Калининградской области

Международный фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» состоялся в Санкт-Петербурге. Его участниками стали более 300 особенных ребят из 52 регионов России.

Калининградскую область представил пианист Лев Даниленко, который стал лауреатом I степени.

- Слабое зрение не является помехой занятиям музыкой. Фортепианные произведения Лев разучивает на слух. Его преподаватель – Татьяна Колышева, постоянно рядом с воспитанником, - рассказали в пресс-службе правительства.

Фестиваль «Шаг навстречу!» проходит c 2008 года. В этот раз молодые дарования представили свое мастерство в исполнительском и вокальном жанре, жестовом пении, хореографии, художественном чтении, изобразительном искусстве. Ребята также принимали участие в мастер-классах и арт-терапии с ведущими артистами и художниками. Побывали на обзорных экскурсиях по Северной столице и посетили загородные Дворцовые музеи.