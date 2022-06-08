Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 15:11

Слабовидящий пианист из Зеленоградска победил на международном фестивале

Лев Даниленко разучивает фортепианные произведения на слух
Николай Литвинов
Лев Даниленко.

Лев Даниленко.

Фото: Правительство Калининградской области

Международный фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» состоялся в Санкт-Петербурге. Его участниками стали более 300 особенных ребят из 52 регионов России.

Калининградскую область представил пианист Лев Даниленко, который стал лауреатом I степени.

- Слабое зрение не является помехой занятиям музыкой. Фортепианные произведения Лев разучивает на слух. Его преподаватель – Татьяна Колышева, постоянно рядом с воспитанником, - рассказали в пресс-службе правительства.

Фестиваль «Шаг навстречу!» проходит c 2008 года. В этот раз молодые дарования представили свое мастерство в исполнительском и вокальном жанре, жестовом пении, хореографии, художественном чтении, изобразительном искусстве. Ребята также принимали участие в мастер-классах и арт-терапии с ведущими артистами и художниками. Побывали на обзорных экскурсиях по Северной столице и посетили загородные Дворцовые музеи.