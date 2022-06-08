В Калининграде устроят фейерверк в честь юбилея Петра I

. Фото: Александр Подгорчук

Торжества по случаю 350-летие Петра Великого пройдут на территории историко-культурного центра «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах в пятницу, 9 июня. Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, все начнется в 19.00 с мастер-классов, экскурсий по экспозициям и изучения меню петровской кухни.

В 20.30 состоится торжественное гашение марок, открытие выставки «Петровские корабелы. История с географией» и посадка петровских дубов, в честь чего дадут залп из салютной пушки.

В 21.30 можно будет увидеть и услышать фрагменты из оперы-концерта А.Гретри «Петр Великий». Номера исполнят Лауреат международных конкурсов Евгений Кунгуров и солист «Геликон-оперы» Дмитрий Хромов.

Завершит программу в 22.00 праздничный фейерверк.

Отметим, что вход на мероприятие платный. Стоимость билетов: 400 р. – взрослый, 250 р. – льготный.