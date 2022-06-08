Стали известны 5 претендентов на звание «Почетный гражданин Калининграда»

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Список кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Калининграда» утвердили на сегодняшнем заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике. Как сообщает пресс-служба горсовета, все кандидатуры внесены по ходатайству трудовых коллективов и общественных организаций.

На звание претендуют:

- Герман Петрович Бич. Писатель, общественный деятель. Автор 14 книг о Калининграде, более 20 книг о ветеранах войны и тружениках тыла города Калининграда, активный участник проекта «Поезд Памяти», редактор альманаха «Янтарные россыпи».

- Михаил Михайлович Курляндский. Ветеран труда, проработавший 49 лет зубным врачом в Калининграде. С 1965 по 1980 год работал на базах рыболовецких судов зубным врачом, затем до 2011 года, в областной инфекционной больнице.

- Анатолий Афанасьевич Коваленко. С 1963 года работает в системе пищевой промышленности. Прошел путь от слесаря кондитерской фабрики до руководителя пищевой промышленности области. С 1997 по 2013 годы являлся бессменным руководителем ОАО «Первый хлебозавод». Является разработчиком запатентованной технологии производства хлеба «Галицкий».

- Александр Семенович Перебейнос. С 1998 года по настоящее время возглавляет Калининградский областной театр кукол.

- Нина Николаевна Саблина. Директор школы № 2, заслуженный учитель РФ.

Все эти кандидатуры будут вынесены на заседание городского совета. Одного или нескольких новых почетных граждан города депутаты выберут тайным голосованием накануне Дня города.

Напомним, в прошлом году почетными гражданами стали директор «Калининградской централизованной библиотечной системы» Елена Александронец и ветеран Великой Отечественной войны Мария Биденко.